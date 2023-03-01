living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إعلانٌ هام" للمديرية العامة للأحوال الشخصية!

1
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 34 من القانون المذكور التي نصت على تقديم كل ذي مصلحة اعتبارا من الأول من شباط ولغاية الأول من آذار طلب تصحيح أو إضافة قيد، تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن توقف التقدم طلبات تصحيح القوائم بعد هذا التاريخ، إلا أن الإطلاع على القوائم الانتخابية الأولية سيبقى متاحاً أمام الجميع حتى العاشر من آذار 2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية ( (www.dgcs.gov.lb وذلك عملاً بأحكام المادة رقم 33 من القانون رقم 44.
 
كما تُذكّر المديرية العامة المواطنات والمواطنين أنه يحق لأي شخص الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، بواسطة أقراص مدمجة عن كل دائرة إنتخابية صغرى، لقاء بدل يساوي 300.000 ل.ل. يُستوفى بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout