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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط بترويج مادتي الهيرويين والكريستال ميث في المتن وهو المدعو: ب. م. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة) أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 13/2/2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برج حمود أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة على متن دراجة آليّة لون أسود تم ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة تم ضبط:

4 مظاريف هيرويين مدوّن عليها 400، زنة المظروف حوالي 2،4 غ

مظروفين هيرويين مدوّن عليهما 800، زنة المظروف حوالي 3،4 غ

مظروفين هيرويين مدوّن عليهما 10، زنة المظروف حوالي 4 غ

مظروف هيرويين مدوّن عليه خاص، زنته حوالي 6،7 غ

مظروف بداخله مادة الكريستال زنته حوالي 0،8 غ

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات بخاصة مادتي الهيرويين والكريستال لعدد من الزبائن في مختلف مناطق المتن على متن الدراجة الآليّة التي ضبطت بحوزته، كما اعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.

تم حجز الدراجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".