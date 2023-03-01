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لقاء لهيئة كولكو مونتريال في التيار مع اختصاصية التغذية السيدة ميراي غريب

1
MARCH
2023
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أقامت مسؤولة لجنة شؤون المرأة في هيئة كولكو مونتريال - التيار الوطني الحر السيدة رولا زايد لقاءً مع اختصاصية التغذية الطبيعية السيدة ميراي غريب في مكتب الهيئة . حضر اللقاء امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون ومسؤول لجنتي التعبئة والشباب السيد فادي القسيس و عدد كبير من الأعضاء والمناصرين.
 
وشاركت في اللقاء عبر تطبيق زوم مسؤولات لجنة شؤون المرأة في هيئات : 
 
كولكو اوتاوا السيدة غريس ابي خليل، كولكو تورونتو السيدة كلود رعد حنا وكولكو وندزر السيدة سيدة سركيس . 
 
استهل اللقاء منسق الهيئة السيد انطوان مناسا مرحباً بالضيفة و الحضور ، بعدها كانت الكلمة لمسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة زايد عرفت فيها على الضيفة، ثم قدمت السيدة غريب خارطة طريق عن التغذية الصحية حسب حاجات كل فرد و اهمية اختيار الغذاء الصحيح ثم طرح الحضور عدداً من الاسئلة و الاستيضاحات . و اختتم اللقاء بشكر الضيفة و لقاءات جانبية حول الموضوع .
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