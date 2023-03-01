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مسؤولة الوكالة الأميركية لأفريقيا: سأخبر بايدن عن عمر حرفوش

1
MARCH
2023
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عقد صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة، عمر حرفوش مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع مسؤولة الوكالة الاميركية لافريقيا كارول براون بعد زيارتها لعدد من المناطق اللّبنانية، أهمها طرابلس.
وفي المؤتمر، شدد حرفوش على أنّ النظام السياسي في لبنان وصل إلى حائط مسدود وأشار إلى أنّ لا شيء مستحيل رغم وجود هذه الطبقة السياسة الحاكمة والصعوبات لتحقيق مبادئ الجمهورية الثالثة، مؤكدًا أنّ مشروعه في تقدم مستمر وإن لم يكن النظام المقبل يحمل عنوان الجمهورية اللّبنانية الثالثة فلا مشكلة غير أنّ المهم هو تغيير النظام الحالي الذي أدّى إلى تدمير لبنان. مشيرًا إلى أهمية فصل الدين عن الدولة وفصل القضاء عن السياسة.

وقد تناول اللّقاء مختلف مواضيع الساحة سيمّا الحقوقية، حيث ألقى الضوء على عدم المساواة بين الأطفال لناحية الحق بالتعلم كما تحدث عن حرية الصحافيين واصفًا مهمتهم بالمقدسة. وفي السياق، قال حرفوش:" أرفض وأدين التعرض للصحافيين بالتهديد وعليهم أيضًا أن لا ينزعجوا عندما نلجأ للقضاء للحفاظ على حقوقنا في بعض الأحيان والقضاء هو الوسيلة الأفضل لحلّ هذا النوع من الخلافات". كما دعا لإعطاء المرأة حقها بالحضانة وبإعطاء جنسيتها لأطفالها.

وأكدّ أنّ لبنان ليس دولة مفلسة وإذا استثمرت المقومات الحالية يمكن الاستفادة منها سريعًا إن تمّ ذلك بلا فساد.
وفي الملف الرئاسي، شدد حرفوش على أنّ كلّ ما يتمّ تناقله محليًا عن اللّقاء الخماسي في باريس غير صحيح ولم يُطرح اسم أي مرشح مشددًا على أنّ الحلّ يأتي من الداخل لا من الخارج.
وعلى خط تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الولايات المتحدة الأميركية في خطابه الأخير، قال حرفوش:"نصرالله اعترف بإسرائيل بتوقيعه على اتفاق ترسيم الحدود وسبب هجومه الأخير على الولايات المتحدة هو كشفها طريقة تبييض أموال الحزب وفرض عقوبات على أفراد تعمل على تبييض الأموال".

من جهتها، شددت براون على أنها تأتي إلى لبنان بزيارة شخصية معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة ومشددة على أنّ لبنان من أجمل البلدان التي زارتها.
كما أكدت براون أهمية محاربة العنصرية والدفاع عن الحقوق، مشددة على أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يهتمّ بالإنسان بالدرجة الأولى وهو ما يُشبهه به حرفوش أيضًا. كما كررت تأكيدها على أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تريد أن تؤذي لبنان بأي شكل.

وردًا على سؤال عن ما الذي ستخبره لبايدن عند عودتها، فقالت: بالتأكيد سأخبره عن عمر حرفوش.

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