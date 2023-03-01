عجاقة: هناك ما هو أسوأ ينتظرنا!

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رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنّ "لا نهاية لهذه الحفرة التي نحن بها، وهناك ما هو أسوأ ينتظرنا ونحن في فوضى كاملة نتيجة تراكم الأخطاء".



وفي حديثٍ لـ صوت كل لبنان قال عجاقة: "لم يكن هناك خيارات غير رفع سعر الدولار الجمركي وذلك لرفع إيرادات الخزينة"



وأضاف: "نعاني من عجز كبير وزيادة الإيرادات هو أحد مطالب صندوق النقد، وسيكون هناك رفع لمنصة "صيرفة" وزيادة للضرائب والرسوم".

وأكّد عجاقة أن "المشكلة لدينا تكمن في دولرة الأسعار ورفع الدولار الجمركي ولكن من سيضبط تفلّت الأسعار في ظلّ انهيار مؤسسات الدولة وبالتالي ذاهبون إلى فوضى بلا حدود".