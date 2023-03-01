الشرق الأوسط السعودية: كشف أنه تلقى عرضاً دولياً وآخر محلياً للقبول بفرنجية... جعجع: سأحبط انتخاب مرشح «حزب الله»... وخيار فرنجية ليس وارداً

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الشرق الأوسط: بيروت: ثائر عباس-

تعهد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بإحباط انتخاب مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية اللبنانية، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحزب) مصر على مرشحه، أما نحن كمعارضة فلسنا على استعداد تحت ضغط الأزمة للذهاب إلى حل يعمق الأزمة. ما نسعى له هو حل الأزمة وليس تعميقها»، معتبراً أنه «للأسف لا مخارج في المدى المنظور» للأزمة المتفاقمة.

وسجل جعجع تراجعاً عن موقفه السابق بتأمين النصاب لانتخاب الرئيس «حتى لو كان لمرشح (حزب الله)»، موضحاً أنه طوال ستة أشهر من مهلة انتخابات الرئيس «نتقيد بكل التفاصيل»، لكن «عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ».

وأضاف: «إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا لنتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً».

وكشف جعجع عن تواصل تم مع «القوات»، «من طرفين، أحدهما دولي والآخر محلي، اقترحا القبول بانتخاب سليمان فرنجية في إطار صفقة ما»، لافتاً إلى أن الرد كان أن «المشكلة ليست في انتخاب فرنجية كشخص، بل المشكلة تكمن في أننا نكون قد قمنا بخطوات تزيد الأزمة تأزماً، بدل حلها، وعليه فإن هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة لنا».

ويفضل جعجع ألا يدخل في أسماء، لكنه يشير إلى أنهما «طرف دولي وطرف محلي طرحا القصة بصيغة سؤال: أليس وارداً بالنسبة لكم أن تقبلوا بفرنجية لننتهي من الأزمة؟ كان الجواب بالرفض منعاً لتعميق الأزمة».



