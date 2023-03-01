عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 آذار 2023

A + A -

الأخبار: ربع اللبنانيين... يُطلِّقون

الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة: تعطيل الدولة مقابل عدم انتخاب الرئيس

الديار: الدولار الجمركي من 15 الى 45 الفاً بدءاً من اليوم... والأسعار تكوي جيوب اللبنانيين

عويدات طلب من غادة عون وقف إجراءاتها التحقيقية والإستقصائيّة مؤقتاً مع المصارف

العميد البيسري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة واللواء ابراهيم الى دور سياسي؟



البناء: بوتين يُنجز الانسحاب من معاهدة ستارت… والناتو يتحدّث عن انضمام أوكرانيا لاحقاً / استعصاء قضائيّ في ملفات المصارف وخشية من جمود الادعاء على سلامة / عدوى الشلل تنتقل من التشريع إلى اللجان النيابية… وملامح انقسام طائفي /



النهار: لبنان الفلتان... الدولار إلى 100 الف!

الجمهورية: تجدد الإشتباك بين ميقاتي و "التيار"

اللواء: «الإنتحار المالي»: سباق الأسعار والدولار والجمركي إلى الإنفجار!

باسيل على خطى تعطيل اللجان بعد التشريع.. وعويدات يكف يد عون عن المصارف



نداء الوطن: لبنان يسرِّع الدَّولرة وينافس زيمبابوي وفنزويلا على "التضخم الأعلى"

الشغور يؤجِّج "النار الطائفية": الجو المسيحي يتشنَّج و"حزب الله" يتفرَّج!

l'oreint le jour: Oueidate somme Aoun de suspendre ses poursuites contre les banques