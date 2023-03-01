أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام اللهجة الأميركية المرتفعة بوجه الصين بالتزامن مع إطلاق الصين مبادرتها للحل التفاوضي حول أوكرانيا.

واعتبرت أن ذلك يشير الى قناعة أميركية بأن المبادرة الصينية شكلت ضربة سياسية موفقة وإلى خشية واشنطن من أن تتحوّل المبادرة الى تيار دولي ثالث.

خفايا

قال مصدر حقوقي إنه يخشى من أن يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القاضي رجا حاموش محاولة لوقف التحقيقات الأوروبية بذريعة وضع القضاء اللبناني يده على الملف وغطاء معنوياً وإعلامياً لقرار وقف القاضية غادة عون عن التحقيقات في الملف المصرفي.



اللواء: أسرار

همس

تتجه دولة عربية ناهضة، لتعزيز الانفتاح على لبنان وسوريا، في إطار التبدلات الاقليمية الجارية، وبناء توازنات جديدة.



غمز

فوجئ متابعون بترددات وزير سيادي «بحقيبة سوبر» لجهة عدم إحداث خرق نوعي في الأداء في الوزارة التي يرأسها.



لغز

السؤال الملحّ: هل تبلغ قرارات السراي الادارية والمالية للوزارات والادارات والأجهزة، على شتى تسمياتها أم تبقى حبراً على الورق في الجوارير.

نداء الوطن: خفايا



يتردد أنّ صراعاً قوياً على النفوذ الحزبي يتوسّع داخل حركة سياسية، بين ثلاثة نواب بارزين استعداداً للمرحلة المقبلة.

عُلم أنّه خلال اجتماع وزاري خصص للبحث في كيفية توحيد سعر الصرف بناء على طلب صندوق النقد الدولي، انبرى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للمطالبة بدولار تربوي.

تبين وعلى أثر عملية الخطف التي شهدتها مدينة زحلة يوم الأحد الماضي، أنّ دعوات كثيرة أطلقت لتنظيم مجموعات حماية للمدينة بمبادرات أهلية.