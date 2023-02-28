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استقالة أعضاء مجلس بلدية القرقف - عكّار!

28
FEBRUARY
2023
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أعلن أعضاء مجلس بلدية القرقف - عكّار استقالتهم بشكل جماعي وذلك على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي من قبل رئيس البلدية يحيى الرفاعي.


وجاء في بيان الاستقالة: "التأم المجلس البلدي يوم الثلاثاء الواقع في 2023/2/28 بكامل أعضائه حيث استنكروا وشجبوا وادانوا الحادثة الإجرامية التي ألمّت بهم وبهذه البلدة الطيبة واهلها من عملية الإغتيال من قبل الايادي الاثمة التي راح ضحيتها سماحة الشهيد الشيخ احمد شعيب الرفاعي سائلين المولى أن يتقبله عنده من الشهداء ونطالب الاجهزة الامنية والقضائية بإنزال اشد العقوبات بالفاعلين، شاكرينهم على كشفهم الحقيقة.
بناء على ذلك.
نعلن نحن اعضاء مجلس بلدية القرقف استقالتنا من البلدية سائلين المولى ان يلطف بنا ويوحد صفنا.


الاعضاء:
نائب الرئيس ممدوح الغريب
علي خضر الرفاعي
وسيم أحمد الرفاعي
خالد خضر الرفاعي
محمد سهيل الأسمر
محمد خضر الرفاعي
محمد عوض مصطفى
خالد محمود الرفاعي
شعبان رجب الغمراوي".

 

 

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