رفع الدولار الجمركي بالتزامن مع بدء التسعير بالدولار، فما هي التداعيات؟

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بعد القرار الحكومي برفع الدولار الجمركي من 15 ألفاً الى 45 ألفاً، اعتبر الباحث الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة أن هذا القرار يأتي ضمن إطار زيادة إيرادات الدولة بهدف تمويل زيادة الأجور والمساعدات في القطاع العام، مضيفاً أن القرار يتزامن مع بدء التسعير بالدولار ابتداء من يوم الغد وهو ما يقترح فوضى تسعير في السوبرماكات والمحال التجارية وذلك بسبب ضعف الرقابة.

وأضاف:"إن الجدير ذكره هو أن زيادة إيرادات الدولة هو مطلب صندوق النقد الدولي، ومن هذا الباب قامت الحكومة بربط العديد من خدماتها بدولار منصة صيرفة، وهو ما يعني أن رفع سعر منصة صيرفة يرفع سعر هذه الايرادات تلقائياً".

وأشار عجاقة الى أنه من المتوقع أن يرتفع سعر منصة صيرفة في المرحلة المقبلة خصوصاً مع الحلقة المفرغة التي دخلت فيها المالية العامة مع ارتفاع دولار السوق السوداء الى حدود التسعين ألفاً.