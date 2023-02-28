آلية جديدة للحصول على إفادة بيع حر...حددتها وزارة الصناعة

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اصدر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون مذكرة حدد فيها “آلية الحصول على إفادة بيع حر”، وجاء فيها: “للحصول على إفادة بيع حر يجب على المصنع المعني تقديم طلب خطي لدى قلم الإدارة المركزية أو أقلام المناطق الإقليمية لوزارة الصناعة يشير فيه إلى سبب طلب الإفادة، إضافة إلى المستندات الآتية:

– نسخة عن الشهادة الصناعية.

– نسخة عن الإذاعة التجارية.

– لائحة بالمنتجات التي يرغب المصنع أن تتضمنها الإفادة.

– شهادة تسجيل المنتجات المذكورة أعلاه في وزارة الاقتصاد والتجارة.

– نسخ بتواريخ جديدة عن فواتير بيع المنتجات المذكورة أعلاه في السوق المحلية و/أو الخارجية.

– نتائج فحوص مخبرية في حال كانت المنتجات غذائية”.