من سيخلف اللواء عباس ابراهيم؟

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تم اليوم التجديد للعميد الياس البيسري لمدة تسعة أشهر في الأمن العام ليصبح بعد إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد في 2 آذار الحالي، الضابط الأعلى رتبة ويتولى مهام المدير العام للامن العام.

وجاء اختيار العميد البيسري لعدة إعتبارات أبرزها خبرته الطويلة في المديرية العامة للأمن العام وإلمامه بتفاصيل كافة الملفات داخلها لا سيما الحسّاسة منها والتي تولتها المديرية خلال وجوده فيها مما يجعله الأكفأ في متابعتها.

والجدير بالذكر ان العميد البيسري كان قد نجا برفقة دولة الرئيس الياس المر نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية والدفاع السابق بأعجوبة من تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت وزير الدفاع انذاك في 12 تموز 2005 في انطلياس، حيث كان الى جانب الرئيس المر في السيارة، واصيبا بجروح بالغة.



ومعروف عن العميد البيسري مناقبيته العالية ودماثة اخلاقه وغنى خدماته.