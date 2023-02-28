" دولرة " الأسعار... ماذا كشف نقيب السوبرماركت؟

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تدريجياً، دخل التسعير بالدولار في السوبرماركت والميني ماركت حيّز التنفيذ.

ففي أحد الدكاكين الصغيرة، يمكنك أن تلحظ أن بعض السلع تمّ تسعيرها بالدولار والبعض الآخر غير مسعّر. تسأل فيجيبك البائع أنّ البضائع الجديدة مسعرة بالدولار، أمّا القديمة فيراجع اللائحة المرسلة اليه على "الواتس أب" ليحدد لك السعر، بالدولار أو بالليرة وفق منصة السوق السوداء.

وهكذا تنتظر لدقائق قبل أن يحدد لك البائع الرقم النهائي لفاتورتك فتختار الدفع إمّا بالدولار أو بالليرة اللّبنانية على أساس سعر صرف الدولار.

أمّا في السوبرماركات فالدولار يتقدم على الليرة وغالبية القطاع بات جاهزا للاستغناء عن الليرة اللبنانية بدءا من الأربعاء، فيما البعض الآخر لا تزال تحضيراته جارية للانتقال الى دولرة اسعاره وفق ما يؤكد نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ"المركزية" إذ يشير الى ان القطاع ينتظر القرار الرسميّ، المكتوب والموقّع من وزير الاقتصاد أمين سلام للانتقال الى الدولرة. "ما يهمنا هو صدور القرار الأربعاء، أي مطلع الشهر، ليأتي بالتوازي مع بدء التسعير بالدولار" يقول فهد.

آلية التسعير، ستكون بناء على السعر الذي يحدده المورّد، ويقول فهد في هذا السياق: "لدينا عشرات آلاف السلع، من أصناف وأنواع مختلفة غذائية وغير غذائية، كل منها تسعر وفق الفئة التي تنتمي اليها، ووفق السعر الذي نشتريه بها، وعلى هذا الأساس تقوم السوبرماركت بالتسعير بالدولار".

ويوضح فهد بعض التفاصيل المتصلة باسعار الأصناف التي تشتريها السوبرماركت بالدولار فتباع بالعملة نفسها أما الأصناف التي تشتريها بالليرة اللبنانية، كالخبز والخضار والفاكهة فستبقى بالليرة اللبنانية، كما أنّ هناك بعض الأصناف التي سيبقى سعرها بالليرة بحسب ما تريد الشركات المصنعة، على أن يدفع المواطن الفاتورة وفق ما يراه مناسبا له".