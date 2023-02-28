لجنة المراقبة "حقها فرنكين"... سلام: التسعير بالدولار يبدأ غداً!

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أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه "قاوم موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر"، مضيفا، "لكنني اليوم لا أترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية نتيجة النظام المالي السيء الذي اعتمدته المنظومة المالية في لبنان".



واعتبر سلام في مؤتمر صحفي أن "النظام المالي الماضي انتهى وتساقطت آخر حلقات الهيكل وأكيد الدولار طالع ومتروك شو بنزلو".



وأعلن أن "اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غداً".

ولفت الى أنه "في الظرف الراهن آلية التسعير بالدولار في السوبرماركت هي "الأرحم" رغم أنها ليست مثاليّة".



وقال: "مقتنعون بقرارنا الاستثنائي وأشد على يد الحكومة فنحن السلطة التنفيذية ولا يمكن ترك المواطن في هذه الظروف الصعبة".



وأضاف، "ممنوع الفرض على أي مواطن أن يدفع بغير الليرة اللبنانية ويجب أن يتم إصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية كذلك".



وأفاد بأن "1500 محضر سطرتها وزارة الإقتصاد بحق أصحاب الموتورات والسوبرماركت وغيرهم وصلوا الى القضاء المختص"، مشيرا الى أننا " لم نسمع بأي شخص تم توقيفه أو معاقبته والوزارة تقوم بواجباتها من ناحية الرقابة وهنا ينتهي دورها".



وطلب من القضاء "الوقوف إلى جانبنا للمحاسبة لأن لجنة المراقبة "حقها فرنكين" وكنت أعرف أننا سنصل إلى هذه المرحلة".



وأشار إلى أن, "لولا قرض البنك الدولي الذي عملت عليه لبقاء الدعم على الطحين لكانت ربطة الخبز اليوم 200 ألف ليرة ".