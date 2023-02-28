living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة المراقبة "حقها فرنكين"... سلام: التسعير بالدولار يبدأ غداً!

28
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه "قاوم موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر"، مضيفا، "لكنني اليوم لا أترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية نتيجة النظام المالي السيء الذي اعتمدته المنظومة المالية في لبنان".

واعتبر سلام في مؤتمر صحفي أن "النظام المالي الماضي انتهى وتساقطت آخر حلقات الهيكل وأكيد الدولار طالع ومتروك شو بنزلو".

وأعلن أن "اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غداً".

ولفت الى أنه "في الظرف الراهن آلية التسعير بالدولار في السوبرماركت هي "الأرحم" رغم أنها ليست مثاليّة".

وقال: "مقتنعون بقرارنا الاستثنائي وأشد على يد الحكومة فنحن السلطة التنفيذية ولا يمكن ترك المواطن في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف، "ممنوع الفرض على أي مواطن أن يدفع بغير الليرة اللبنانية ويجب أن يتم إصدار الفاتورة بالليرة اللبنانية كذلك".

وأفاد بأن "1500 محضر سطرتها وزارة الإقتصاد بحق أصحاب الموتورات والسوبرماركت وغيرهم وصلوا الى القضاء المختص"، مشيرا الى أننا " لم نسمع بأي شخص تم توقيفه أو معاقبته والوزارة تقوم بواجباتها من ناحية الرقابة وهنا ينتهي دورها".

وطلب من القضاء "الوقوف إلى جانبنا للمحاسبة لأن لجنة المراقبة "حقها فرنكين" وكنت أعرف أننا سنصل إلى هذه المرحلة".

وأشار إلى أن, "لولا قرض البنك الدولي الذي عملت عليه لبقاء الدعم على الطحين لكانت ربطة الخبز اليوم 200 ألف ليرة ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout