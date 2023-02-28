"الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق الـ3 مليار دولار"... الوزير باسيل: جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات!

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أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي".



وفي تصريحٍ من مجلس النوّاب لفت إلى أنّ "هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في فترة 17 تشرين الأول 2019".



وتابع: "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنّه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب".

ورأى أنّ "غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر "الإستلشاق" في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات".