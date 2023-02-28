living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد انتشار فيروس “ماربورغ” عالميًّا… هل لبنان بخطر!؟

28
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن أن “فيروس ماربروغ خطير ومميت، لكن وبائياً يمكن حدّه لأنّ المصابين به لا يستطيعون التنقل، وبالتالي يمكن احتواؤه في إسبانيا”.

وطمأن إلى أن “لبنان ليس في خطر، إنما احتمال دخول الفيروس وارد في ظل حركة السفر من بلد إلى آخر”. من جهة ثانية، اعتبر البزري أن “المشكلة السياسية انعكست على الوضعين الاقتصادي والمعيشي”، مشيراً إلى “أننا نعيش اليوم ليس في حالة شغور رئاسي فحسب، بل في حال تعطل مؤسسات الدولة وتفكّكها وانهيارها”.

ورأى أنّ “الحل السياسي ما زال مستعصياً ولا بوادر سريعة للحل، والأخطر أنّ الديناميكية الداخلية لانتخاب رئيس للجمهورية تبدو معطّلة”، لافتاً إلى أن “لبنان أمام فترة ليست بقصيرة من الشغور واستمرار التعطيل وظهور الأزمات”.

ورداً على سؤال عن دولرة البضائع، قال البزري إنها “فرضت نفسها في حكم الواقع لاسيما بسبب التقلبات في سعر الدولار في اليوم الواحد”، موضحا أنه “على الرغم من وضع مؤشر للدواء من قبل وزارة الصحة، إلّا أن التقلب في الأسعار يدفع المواطن أحياناً إلى تخزين أدوية، كما يتسبّب باختفاء الدواء من الأسواق”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout