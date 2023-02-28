بعد انتشار فيروس “ماربورغ” عالميًّا… هل لبنان بخطر!؟

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كشف النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن أن “فيروس ماربروغ خطير ومميت، لكن وبائياً يمكن حدّه لأنّ المصابين به لا يستطيعون التنقل، وبالتالي يمكن احتواؤه في إسبانيا”.

وطمأن إلى أن “لبنان ليس في خطر، إنما احتمال دخول الفيروس وارد في ظل حركة السفر من بلد إلى آخر”. من جهة ثانية، اعتبر البزري أن “المشكلة السياسية انعكست على الوضعين الاقتصادي والمعيشي”، مشيراً إلى “أننا نعيش اليوم ليس في حالة شغور رئاسي فحسب، بل في حال تعطل مؤسسات الدولة وتفكّكها وانهيارها”.

ورأى أنّ “الحل السياسي ما زال مستعصياً ولا بوادر سريعة للحل، والأخطر أنّ الديناميكية الداخلية لانتخاب رئيس للجمهورية تبدو معطّلة”، لافتاً إلى أن “لبنان أمام فترة ليست بقصيرة من الشغور واستمرار التعطيل وظهور الأزمات”.

ورداً على سؤال عن دولرة البضائع، قال البزري إنها “فرضت نفسها في حكم الواقع لاسيما بسبب التقلبات في سعر الدولار في اليوم الواحد”، موضحا أنه “على الرغم من وضع مؤشر للدواء من قبل وزارة الصحة، إلّا أن التقلب في الأسعار يدفع المواطن أحياناً إلى تخزين أدوية، كما يتسبّب باختفاء الدواء من الأسواق”.