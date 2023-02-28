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إيجابيات للتسعير بالدولار... إليكم الآلية المعتمدة في السوبرماركات!

28
FEBRUARY
2023
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شدد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي على أنّ "التسعير بالدولار يزيل الفوضى العارمة في الأسعار"، شارحاً أنّ "التسعير بالليرة يجعل هناك هوامش حمائية، فيما التسعير بالدولار يكون ثابتاً ويمكن مقارنته بين المحال".

وفي حديثٍ إلى "صوت كل لبنان"، أوضح أنّ "آلية الدفع التي ستُتّبع هي تسعير البضائع على الرفوف بالدولار، فيما الفاتورة بالليرة على أن يُعلن عن سعر الصرف بشكل واضح داخل المحلّ، كما سيُذكر على الفاتورة وفق أي سعر صرف احتُسبت، وتُحتسب الضريبة على القيمة المضافة بالليرة".

وأشار بحصلي إلى أنّ "التسعير بالدولار سيساهم في وضوح الأسعار والشفافية والعدل بالنسبة إلى المواطن والتاجر في آن واحد، كما أن توحيد العملة داخل المحال يعيد عامل المنافسة ضمن القوانين الشرعية الصحيحة".

ولفت إلى أنه "عند التسعير بالدولار تثبت الأسعار وتكون أقلّ ممّا هي اليوم، لأن الهوامش الحمائية من تقلّب سعر الصرف تُلغى".

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