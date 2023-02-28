"طقسٌ صيفيّ"... إرتفاعٌ إضافيّ في درجات الحرارة!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. (معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11.4 الى 19.2 درجة).

الطقس المتوقع:



الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة اجمالاً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تتنشط الرياح أحيانًا بخاصة في المناطق الجنوبية واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.



الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا، مترافقة بنسبة الرطوبة منخفضة، ونشاط في سرعة الرياح خصوصا جنوب البلاد، واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



الخميس: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.



الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة أحيانا، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.