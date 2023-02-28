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مطلوبٌ خطير في قبضة الأمن

28
FEBRUARY
2023
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صدر عن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لعناصر المكتب المذكور عن وجود أحد المطلوبين في بلدة بشامون".

ولفت إلى أنّه "يدعى: و. ص. (مواليد عام 1973، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف بجرم مخدّرات".

وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 11-2-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكَّنت عناصر المجموعة الخاصّة من تحديد مكانه وتوقيفه بكمينٍ محكمٍ، على متن سيّارته. وبتفتيشه والسيّارة، عُثر على مبلغ /90/ ألف دولارٍ أميركيّ، إضافةً إلى أوراق ثبوتيّة مزوّرة، وهواتف خلويّة".

وبتفتيش مكان إقامته في بلدة بشامون، "تم ضبط /3/ كلغ من مادّة الكوكايين، ومواد أخرى مخدّرة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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