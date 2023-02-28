10.5 مليار دولار قيمة السيارات التي استوردها لبنان في 10 سنوات

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وصلت قيمة السيّارات الخاصّة الجديدة والمستعملة التي استوردها لبنان في عشر سنوات (2013-2022)، إلى 10.5 مليار دولار، موزّعة وفقاً للسّنوات كما في الجدول أدناه. سجّلت القيمة الأعلى، وهي 1.4 مليار دولار أميركي، في العام الماضي 2022، وذلك استباقاً لرفع سعر الدّولار الجمركي. أمّا القيمة الأدنى، وهي 312 مليون دولار، فسجّلت في العام 2020 نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-9)، وحالة الإقفال التي شهدها لبنان ومختلف دول العالم. ووصل عدد السيّارات التي تمّ استيرادها إلى نحو 740 ألف سيارة، ضمنها 263 ألف سيّارة جديدة، و477 ألف سيّارة مستعملة.

جدول يبيّن قيمة السيّارات التي استوردها لبنان خلال الأعوام 2013-2022 (في الصور أعلاه).

المصدر: الشركة الدولية للمعلومات استناداً إلى بيانات المديريّة العامّة للجمارك.