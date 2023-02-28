الأخبار: حزب الله يُرسل قافلته الإغاثية الثالثة إلى سوريا

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الأخبار: أرسل حزب الله اليوم قافلته الإغاثية الثالثة إلى سوريا، منذ زلزال السادس من شباط الجاري، مشيراً إلى أنها ستكون مُخصّصة لمحافظة حماة، بعدما أرسل القافلة الأولى إلى اللاذقية والثانية إلى حلب.



وانطلقت من باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، القافلة الثالثة من المساعدات الإنسانية، وهي قافلة «تلتحق بمثيلاتها ضمن مشروع حملة «رحماء»، وهي مؤلفة من 23 شاحنة محملة بحوالى 400 طن من المواد الإغاثية، الغذائية والطبية وغيرها».

وأوضح مسؤول منطقة بيروت في حزب الله، حسين فضل الله، أن «وجهة سير قافلة اليوم هي محافظة حماة».

وفيما أمل أن «يستيقظ ضمير العالم لكسر الحصار اللاإنساني على سوريا»، شجع فضل الله «كلّ المحاولات العربية والدولية لكسر الطوق الأميركي، وتجاوز التضييق والحظر الإرهابي الجائر على شعب محارب ومحاصر».