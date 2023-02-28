living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: تسوية تربط "الرئاسي" بـ"الحكومي"... تواصل سعودي ـ سوري

28
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية: يُحكى انّ صفقة ـ تسوية أُنجزت، أو هي قيد الإنجاز، بين العواصم المشتغلة بالشأن اللبناني، وتحديداً في الاستحقاقين الرئاسي والحكومي وتوابعهما، مشفوعة بالمناخ الداخلي السائد حولها. وانّ كل ما يجري حالياً من تحركات واتصالات هنا وهناك، وربما هنالك، يركّز على تسويق هذه الصفقة ـ التسوية، القائمة على معادلة رئيس جمهورية من فريق مقابل رئيس حكومة من الفريق الآخر.


ويقول مطلعون في هذا المضمار، انّ اطراف التسوية الخارجيين هم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، وانّ ما يؤخّر إخراج هذه التسوية إلى العلن أمران:


ـ الامر الاول، تسويقها لدى الأفرقاء اللبنانيين، حيث يقبلها فريق ويعارضها آخر. وتركّز الاتصالات على تحويل هذه المعارضة قبولاً، وإن تعذّر ذلك فليكن تسهيلاً للوسائل الدستورية الكفيلة بإقرار التسوية.

 

- الامر الثاني، هو انّ المملكة العربية السعودية التي تريد ان تطمئن مسبقاً وقبل السير في التسوية، إلى مستقبل علاقاتها مع سوريا وايران، وكذلك إلى مستقبل الوضع في اليمن. فهناك تواصل سعودي ـ سوري وتواصل سعودي ـ حوثي، وتواصل سعودي ـ ايراني، وهذا التواصل لا بدّ من ان تظهر نتائجه في أي وقت، وعلى ضوئها يتحدّد مستقبل الاستحقاقات اللبنانية، فيما يرغب الجميع ان تأتي هذه النتائج مشجعة بقوة على إنجازه

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout