عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 شباط 2023

A + A -

الأخبار: مرحلة جديدة من التحقيقات: سلامة سيرحل... سياساته ستبقى

الثنائي يبدأ البحث عن خليفة ابراهيم



الاساتذة يرفضون «رشوة» الحكومة: العام الدراسي نحو المجهول



القاهرة لدمشق: ولّى زمن القطيعة





الديار: تعديل مُفاجىء في مُقاربة واشنطن الرئاسية: شيا تحض جعجع على الحوار مع بري!

تحذيرات من «قنبلة موقوتة» شمالا... ميقاتي ينعى التمديد لابراهيم فهل يفعلها المولوي؟

قرارات حكومية ترقيعية لا ترضي احداً... الاضرابات مستمرة والمصارف تقرر الجمعة

البناء: الأسد يستقبل شكري… وعملية نوعية في أريحا… وعبداللهيان: رسائل أميركية إيجابية / ميقاتي يسحب يده من التمديد لإبراهيم… و5 ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم عمل/ الملف الرئاسيّ يواصل المراوحة بانتظار كسر الحلقة المفرغة… والعينُ على السعودية/



النهار: الدولار يعود حارقاً... ولا تمديد لإبراهيم



اللواء: مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي

الحكومة تستدرك: لا إمكانية لرفع الإنتاجية والنقل والمصارف تكسب الجولة الأولى

الجمهورية: المعطلون يتكيفون مع "فراغ طويل"



نداء الوطن: الإدعاء السويسري يطلب من "كل البنوك" الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008

"الثنائي" قصقص أجنحة ابراهيم وميقاتي عدّد مآثر "الراحل"!



l'orient le jour: Le Hezbollah face à ses limites : Abbas Ibrahim se dirige, en principe, vers la sortie