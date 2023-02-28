أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

توقع مصدر دبلوماسي عربي زيارة لوزير الخارجية السعودية إلى سورية قبل نهاية آذار يفتتح خلالها السفارة السعودية ويترك فيها سفيراً للرياض في دمشق، وتفتح معها أبواب البحث بإعادة ترتيب العلاقات العربية من بوابة الجامعة العربية، خصوصاً أن التواصل الأمني بين البلدين قائم ومنتظم.

خفايا

قال مصدر نيابي إن كل الكتل النيابية في حال جمود تجاه الخيارات الرئاسية بانتظار تبلور الموقف السعودي لتقرّر خياراتها، فترسم سقوف حلفاء السعودية من جهة، ويقرّر الآخرون البحث بين خيار التسوية أو المواجهة. ويعتقد المصدر أن الأمر يتضح هذا الشهر مع عودة السفير السعودي.



الأخبار: علم وخبر

الكبتاغون أولاً

جال الملحق العسكري السعودي الجديد في لبنان، العقيد الركن فواز بن مساعد المطيري، على رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية في زيارات تعارفية، بدا خلالها مهتماً بالتأكيد على التعاون على ملف مكافحة تهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، ومقرّاً بأن الشحنات التي تصل إلى المملكة ويتم ضبطها لا تأتي حصراً من لبنان، لكنها تستخدمه كممر من دول المنشأ. علماً أن عدداً كبيراً من العمليات التي تم كشفها في السعودية وبعض دول الخليج جاءت بناء على معلومات وفّرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.



خلاف بين قهوجي وعقيقي

بعد الخلاف المستشري بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقع خلافٌ جديد داخل المؤسسة العسكرية. إذ علمت «الأخبار» أن العلاقة متوتّرة جداً بين مدير المخابرات طوني قهوجي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على خلفيّة اعتراض الأخير على توقيف المخابرات مشتبهاً فيهم من دون مراجعة القضاء المختص!



تحقيق مع شركات تحويل الأموال

بدأ فرع المعلومات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية التحقيق مع عدد من الشركات والجهات المرتبطة بملف الصرافين، من بينها «omt» و«bob» والكاتب العدل سليم الخليل الذي تربطه صلة بالملف من خلال بنك «credit bank». إلا أن التحقيقات تسير ببطء بسبب تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحجة أن هؤلاء يعملون مع المصرف المركزي ولا علاقة لهم بالصرافين غير الشرعيين.

تباين «تغييري» حول الاعتصام

عقد اجتماع الجمعة الماضي بين مجموعة من نواب «التغيير»، بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وحليمة قعقور وإبراهيم منيمنة، جرت خلاله مناقشة النتائج التي حققّها اعتصام صليبا وخلف في القاعة العامة لمجلس النواب. وبحسب المعلومات، فقد كانت المواقف متباينة حيال هذه الخطوة التي لم تكن منسّقة بين كامل أعضاء المجموعة «التغييرية».

اللواء: أسرار

همس

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تحاول سفيرة دولة كبرى سبر أغوار الموقف المسيحي المتشدد، لمعرفة «التوجهات المطلوبة» في ما خص الحراك الرئاسي.



غمز

طلب من ناشطين من لون سياسي معروف بعدم الدخول في ردود على اتهامات معينة، بشأن حادث هزَّ البلاد من الشمال إلى الجنوب.

لغز

ينظم دراجو السير محاضر مخالفات بكثافة دون إرشاد المخالفين بكيفية دفع قيمة المحضر في ظل فقدات الطوابع بما فيها طابع السير!



نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد «أفتت» حديثاً بعدم قانونية التدريب الذي يقوم به المعهد الوطني للإدارة على قانون الشراء العام لمصلحة معهد باسل فليحان والمنظمات غير الحكومية التي يدرب من خلالها، في خطوة أثارت التساؤل ازاء هذه الاستشارة لكونها تساهم في ضرب الادارات العامة والمؤسسات الوطنية.

يتردد أنّ شخصية غير مدنية، تتحفظ في أجوبتها أمام الزوار الأجانب، في ما خصّ الملف الرئاسي.

تردّ اوساط سياسية شيعية على سائليها حول رفض انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بالسؤال: «هل ترشّح وتأمّن انتخابه، وقلنا لا؟».