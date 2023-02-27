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في غياب الوقائع تكثر الثرثرة

27
FEBRUARY
2023
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

في غياب الوقائع، تكثر الثرثرة وتتوالد التسريباتُ عن سيناريوهاتٍ لا تمتُّ الى الواقع بصلة. هكذا هي حالُ الاستحقاق الرئاسي اللبناني هذه الايام، في ضوء الكلامِ المتداول عن تقدمٍ احرزه اللقاءُ الخماسي في باريس، الذي يقابله كلامٌ مناقض، عن فشلٍ كبير، تُرجِم اخيراً بمعطياتٍ تناقلها بعضُ وسائل الاعلام، عن رفضٍ سعوديٍّ لترشيح سليمان فرنجية، في مقابل تساهلٍ فرنسي لم يبلغ الهدفَ المنشود.

اما المعيار الميثاقي والاصلاحي، فغائبٌ عن سمع البعض في الداخل والخارج، وكأنَّ هناك قراراً متخذاً بحذف مكوِّنٍ لبنانيٍّ كامل، يبدي ممثلوه النيابيون اعتراضاً على مرشحٍ أو اكثر.

وفي انتظار بلورة المشهد، يمكن القول إن الحدثَ اليوم بالنسبة الى لبنان يمكن ان يتوزع بين عنوانَين: اولٌ اقليمي، عبرت عنه الزيارةُ الاولى التي يقوم بها وزيرُ خارجيةٍ مصرية لسوريا منذ اكثر من عقدٍ من الزمن، ولبنان طبعاً أولُ المستفيدين من اي تقاربٍ عربي-عربي.

اما الحدث الثاني، فمحلي، لعلَّ كثيرين مروا عليه مرور الكرام، هذا اذا كانوا قد لاحظوه بين عجقة الاخبار.

فمن ضمن نشاط عين التينة اليوم، استقبل رئيسُ مجلس النواب وفداً من ديوان المحاسبة، وقد سلم الوفد المذكور رئيسَ السلطة التشريعية ثلاثةَ تقارير تتضمن قطعَ حساب موازنة ِعام 2000، اي موازنةٍ أقرت قبل ثلاثة وعشرين عاماً بالتمام والكمال.

ويأتي يومياً من يستغرب لماذا نحن مفلسون، ويسأل لماذا اقتصادُنا منهار، ويتساءل لماذا وضعُنا المعيشي يتخبط في اليأس؟

فهل من بين كلِّ هؤلاء من يذكر صرخاتِ الرئيس العماد ميشال عون منذ عقود حول قطعِ الحساب الذي تفرضه مادةٌ صريحة من الدستور؟ وهل من تعود به الذاكرة الى المقارنة الشهيرة بين حسابات الدولة، وحساباتِ الدكان؟ لو كان الامر كذلك، لما اختلط الحابلُ بالنابل ولا عمَّت الفوضى، ولا شُّرع النهبُ والسلب، ولا صارت المحاسبةُ العموميةُ والقضائية تماماً كالدستور والميثاق خبراً من الماضي السحيق.

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