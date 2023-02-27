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ورشة عمل عن الاستجابة للكوارث في مركز بلدية جونية

27
FEBRUARY
2023
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انعقدت ورشة عمل في مركز بلدية جونية، في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي لتنظيم الإستجابة الأهلية في حال الطوارىء او الكوارث، في حضور المحافظ المكاوي والنائبين شوقي الدكاش وفريد الخازن وممثلين عن باقي نواب كسروان وجبيل.

كما حضرت قائمقام كسروان ستريدا نبهان وقائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش ورؤساء البلديات وممثلين عنهم في قضائي كسروان وجبيل.

بعد عرض فيلم وثائقي صغير حول محاكاة عملية انقاذ من زلزال مفترض وحريق بإشراف غرفة ادارة مخاطر الكوارث في جبل لبنان، شرح المحافظ المكاوي في كلمته مقومات الاستجابة ومتطلباتها وسبل التدخلات الفاعلة خلالها.
ثم قدمت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور مارلين البراكس شرحا للآثار والانعكاسات للزلزال الأخير والوضع اللبناني ودور المركز في الرصد والتوجيه.

بعد ذلك، قدم مسؤول ادارة الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان عرضا لقاعدة المعلومات والبيانات التي انجزها الصليب الأحمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتكون بتصرف اي استجابة لحالة من حالات الطوارىء وتسهل توفير القدرات والموارد البشرية المساندة للأجهزة المولجة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وفي الختام، قدم المهندس راشد سركيس ممثل الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل الخطوات الآيلة إلى تحضير الخطة الإستباقية للحماية من أخطار الزلازل.

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