أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في قبضة قوى الأمن...اليكم ما ارتكبه!

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تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد مكان وجود أحد أخطر الأشخاص والمطلوبين للقضاء بجرم سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وهو حذر جدًا في تنقلاته.

بتاريخ 16-02-2023 وبمؤازرة من مفرزة حلبا القضائية، نفّذت قوّة من المكتب عملية خاطفة ومحكمة، أوقعت به في أثناء وجوده في محلة الحيصة مفرق المسعودية، حيث تمكّنت من توقيفه، ويدعى:

- ع. أ (من مواليد عام ١٩٨7، لبناني).

وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة ملاحقة قضائية بجرائم مختلفة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.