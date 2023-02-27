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كنعان بعد لقائه وفد صندوق النقد : تباحثنا "بسلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات تزامناً مع اصلاح المالية العامة

27
FEBRUARY
2023
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التقى رئيس لجنة المال و الموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، وقد دار الاجتماع حول وضع مالية لبنان و قدرته في هذه المرحلة على استيعاب تداعيات التعثر المالي الذي يعاني منه على مختلف القطاعات، وتطور الاصلاحات المالية نسبة الى الموازنة والحسابات المالية التي تطالب بها وتعمل لها لجنة المال منذ سنوات، اضافة الى تحديد الحاجات الطارئة المطلوبة لتأمين صمود اللبنانيين الى حين بدء عملية التعافي والانقاذ، خصوصاً على صعيد الصحة والاستشفاء والتربية واستمرارية المرافق العامة، على المدى القصير، ومعالجة وضع الكهرباء على المديين القصير والمتوسط .

كذلك تطرق البحث الى الخطوات الاصلاحية التي يتم العمل عليها من إعادة هيكلة المصارف الى معالجة الانتظام المالي في لبنان.

وقد أكد النائب كنعان أن البحث تمحور على تحديد "سلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات تزامناً مع اصلاح المالية العامة لتأمين استمرارية الدولة والمجتمع مع عدم اغفال اهمية اعادة تكوين السلطة بمؤسساتها الدستورية كأمر اساسي لا بل كياني ، لاسيما من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ليس فقط لاستكمال التفاهم مع صندوق النقد فحسب انما والأهم لوضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ.

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