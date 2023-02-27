أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام منذ سنة ١٩٦١ تعرّض للسرقة..!

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صدر عن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بيان جاء فيه، "تعرض ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام لسرقة الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة ١٩٦١، اضافة الى سرقة خمسة اجهزة كومبيوتر من غرفة الارشيف".



وأضاف البيان، "وقد فوجئ الموظفون صباح اليوم بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة".



وتابع، "اتصلنا فورا بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات".

وختم البيان، "ولن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لان ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن".