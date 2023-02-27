قبلان "ينعى" الرفاعي ويناشد الزعامات الوطنية

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صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيان جاء فيه، "بإسمي وإسم دار الإفتاء الجعفري وأطياف الطائفة الشيعية كافة، أتقدّم من أخي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والأخوة المفتين وعائلة الشيخ أحمد الرفاعي وأهل عكار الكرام وعلمائها بأصدق التعازي وأحرّها بسبب الجريمة التي أصابت الشيخ أحمد الرفاعي وأصابتنا جميعا.



وأضاف البيان، "وهنا أناشد القوى والزعامات الوطنية من الطوائف كافة أن أنقذوا لبنان، لأن لبنان اليوم مصلوب، والعصابات تجتاح محافظات لبنان كافة، وإنقاذ لبنان اليوم ممكن وغداً دونه غموض شديد وأثمان باهظة، فبادروا لأنّ ثمن الإنهيار الشامل فظيع جداً".



وتابع، "ولا بد من شكر المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية سيما فرع المعلومات على الجهد الكبير الذي قاموا به، والمطلوب حماية الدولة ومؤسساتها واستعادة دورها الفاعل، لأن أي كارثة نهائية تطال الدولة وأجهزتها وفاعليتها سيعني ذلك نهاية لبنان".