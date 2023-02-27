هل تُلغى الإمتحانات الرسميّة؟.. الحلبي يكشف

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أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "جلسة مجلس الوزراء اليوم مخصصة للبحث في القطاع العام وخاصة التعليمية، ويهمنا أن يعود الاساتذة إلى العمل".



وحول إعطاء الرواتب على "صيرفة" صرّح من السراي الحكومي قبيل جلسة مجلس الوزراء، قائلاً: "لا يمكننا اعطاء من جهة، ونخسر من جهة اخرى، اقتراحي ان نسعى إلى اعادة الثقة بيننا وبين الموظفين، ومطالب المعلمين وضحت تماما، وانا سأحملها إلى طاولة مجلس الوزراء".



وأكد الحلبي، "أننا لدينا خطة لاكمال العام الدراسي في المدارس الرسمية، والإمتحانات لن تلغى وبإمكاننا أن نعوض"، مضيفاً أن "القرارا التربوي هو من سيتابع فرق التوقيت بين المدارس الخاصة والرسمية".