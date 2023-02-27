living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الرأس المدبّر" لعملية سرقة في عكار بقبضة "المعلومات"!

27
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بيان جاء فيه، "بتاريخ 15-2-2023 وفي محلة بزبينا / قضاء عكار، أقدم مجهولون ملثّمون وبحوزتهم أسلحة حربية على الدخول إلى محل لتحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا قُدّر بحوالى /9,000/ دولار أميركي و/20/ مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى /25/ هاتفا خلويا، وأثناء فرارهم أقدموا على إطلاق عيارين ناريين من أسلحتهم".

وأضاف البيان، "على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية السرقة، ويدعى:ع. ه. (مواليد عام 2002، لبناني)".

وتابع، "بتاريخ 16-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة البرج أسفر عن توقيفه، وبتفيش منزله ضبطت السلاح الحربي الذي استخدمه في عملية السرقة، وهو نوع كلاشينكوف مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال". 

وأكمل، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة محل تحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع في محلة بزبينا، وأنهم أثناء خروجهم من المحل تفاجؤوا بسيارة توقفت أمامهم فأقدموا على إطلاق النار، واتجهوا بعدها إلى منزل أحدهم وقاموا بتقاسم الأموال والهواتف الخلوية فيما بينهم".

وزاد، "تم استرجاع قسم من الأموال والهواتف الخلوية، وسُلِّمَت إلى صاحبها".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout