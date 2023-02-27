"الرأس المدبّر" لعملية سرقة في عكار بقبضة "المعلومات"!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة بيان جاء فيه، "بتاريخ 15-2-2023 وفي محلة بزبينا / قضاء عكار، أقدم مجهولون ملثّمون وبحوزتهم أسلحة حربية على الدخول إلى محل لتحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا قُدّر بحوالى /9,000/ دولار أميركي و/20/ مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى /25/ هاتفا خلويا، وأثناء فرارهم أقدموا على إطلاق عيارين ناريين من أسلحتهم".



وأضاف البيان، "على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية السرقة، ويدعى:ع. ه. (مواليد عام 2002، لبناني)".



وتابع، "بتاريخ 16-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة البرج أسفر عن توقيفه، وبتفيش منزله ضبطت السلاح الحربي الذي استخدمه في عملية السرقة، وهو نوع كلاشينكوف مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال".

وأكمل، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة محل تحويل الأموال بواسطة الكسر والخلع في محلة بزبينا، وأنهم أثناء خروجهم من المحل تفاجؤوا بسيارة توقفت أمامهم فأقدموا على إطلاق النار، واتجهوا بعدها إلى منزل أحدهم وقاموا بتقاسم الأموال والهواتف الخلوية فيما بينهم".



وزاد، "تم استرجاع قسم من الأموال والهواتف الخلوية، وسُلِّمَت إلى صاحبها".



وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".