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إنتخابات الطائفة الإنجيليّة: التّجديد لرئاسة القس جوزف قصّاب

27
FEBRUARY
2023
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عقدت الهيئة العامّة للمجمع الأعلى للطّائفة الإنجيليّة اجتماعها العامّ في مقرّها في الرّابية، بحضور رؤساء الكنائس الأعضاء ومندوبيها من جميع محافظات سوريا ولبنان. وبعد خدمة العبادة والصّلاة عن نيّة البلدين والمتألّمين فيهما، وبعد عظة من القس د. ميلاد داغر، تمّ تجديدّ انتخاب القسّ جوزف قصّاب رئيسًا للمجمع الأعلى. وانتُخِبت هيئة المكتب واللجنة التنفيذيّة المؤلّفة من: القسّ بطرس زاعور، نائبًا للرّئيس، والقسّ سليم صابونجي، أمينًا للسرّ، والقسّ د. إدوار عوابدة، أمينًا للمال، والقسّ د. صموئيل خرّاط مدوّنًا للمحاضر، والنّائب القسّ د. إدكار طرابلسي، والقسّ د. حبيب بدر، والقسّ الأرشديكون عماد زعرب، والقسّ ليفون مقصوديان، والقسّ جوزف نجم، والقسّ أندرو سلامة، والقسّ ابراهيم نصير، والقسّ هراير جولاقيان، والمستشارَين القانونيَّين القاضي فوزي داغر والمحامي ليفر بحّي. 
 
 
وكان كلمة للقسّ قصّاب استعرض فيها الأعمال التي قام بها المجمع الأعلى في خدمة الكنائس والمدارس والجامعات الإنجيليّة والمجتمع الأهلي في البَلَدَين في الظّروف الصّعبة التي يمرّان فيها. وناقش المجتمعون الوضع المأساويّ بعد الزّلزال الذي أصاب مناطق في سوريا، واستجابة الكنائس السّريعة في الوقوف إلى جانب المتضرّرين. وأجمع الحاضرون على موقف رئاسة الطّائفة الإنجيليّة المؤيّد للاستقرار والسّلم في سوريا ولبنان والمُطالب بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان لانتظام الشّأن العامّ وللخروج من الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يُعاني منها الشّعب اللبنانيّ.
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