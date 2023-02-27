عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 شباط 2023

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الأخبار: من يحاسب أبواق الفتنة؟

مساعي الخارج يحرّكها تهديد نصر الله بعد فشل لقاء باريس: وقائع من الحصار الأميركي



تقرير لديوان المحاسبة: 92 % من الهبات منذ 1997 صُرفت من دون رقابة





البناء: قمة العقبة: العودة للتنسيق الأمني… سمو تريتس: لن نوقف الاستيطان ليوم واحد / الأسد يستقبل رؤساء البرلمانات العربية… وسامح شكري اليوم في دمشق / فرع المعلومات يجهض فتنة قتل الشيخ الرفاعي… والمصارف تعود بوعود قضائية حكومية/

الديار: اجتماعات الحكومة تتحول أمراً واقعاً وسط رفض مسيحي

التسعير بالدولار يسري هذا الاسبوع واضراب المصارف معلق ولكن...استبعاد ميقاتي عن رئاسة الحكومة المقبلة يفتح شهية أخصامه

نداء الوطن: "قرار أميركي" بعدم عزل لبنان عن النظام المالي الدولي

تحقيق في جنيف: سلامة يورِّط 12 مصرفاً عالمياً ولبنانياً في "التبييض"

النهار: "الخماسي" يضغط للانتقال إلى الحسم الرئاسي



اللواء: تحريض مسيحي على «تسوية فرنجية - سلام».. وعكار تخنق الفتنة

سلامة يرفض سعر صيرفة متدنٍ للقطاع العام.. وعودة المصارف علی محك إجراءات القضاء



الجمهورية: لبنان في النفق وينتظر التسوية



l'orient le jour: Assassinat du cheikh Rifaï : l’élucidation de l’énigme a calmé la tempête