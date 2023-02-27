أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءل دبلوماسيون غربيون عن سبب غياب الكويت عن زيارة الوفود البرلمانية العربية إلى سورية، خصوصاً أن الكويت لم تشترك في حملات تقديم المساعدات لسورية بعد الزلزال بل إن السماح بجمع التبرعات لضحايا الزلزال من الجالية السورية حصر بالتبرعات العينية ولا زالت التبرعات النقدية ممنوعة.



خفايا

قال مصدر أمني إن كشف مرتكبي جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي من قبل فرع المعلومات أجهض خطر فتنة كبيرة مع ترويج اتهامات وتسويقها تتهم حزب الله بالوقوف وراء عملية الخطف والقتل. وإن نجاح فرع المعلومات بكشف المجرمين بما للفرع من مصداقية خاصة في البيئة المعنية قطع طريق الفتنة.

اللواء: أسرار

لغز

كشفت السجالات التي إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي مدى حالة الإحتقان السائدة في بيئات معينة والتي تهدد بإندلاع الفوضى في الشارع في ظل التفكك الحالي في السلطة!

نداء الوطن: خفايا

تبلغ مساعدو برنار ايمييه مدير المخابرات الخارجية الفرنسية المولج ملف لبنان، وجوب عدم تلقي أي اتصال من مرجع سياسي لبناني وشقيقه.

يتمتّع نائب بيروتي حزبي بدور كبير في تياره لدرجة تمثيله رئيس التيار في الكثير من المناسبات الاجتماعية التي تحصل خارج بيروت، ويرى البعض أنّ هذا الدور يعود لكون النائب لا يشكل خطراً على رئيس التيار، كونه غير ماروني.

اجتمع رئيس حزب معارض بكوادره وأبلغهم بأنّ موازنة الشؤون الاجتماعية والاستشفائية مؤمنة للمحازبين والمناصرين، لكن الخشية هي من الواقع السياسي والأمني.