نداء الوطن: قرار أميركي بعدم عزل لبنان عن النظام المالي الدولي

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تفتح المصارف أبوابها اليوم وتعلّق إضرابها مدة أسبوع نزولاً عند "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدما طلب من الضابطة العدلية عدم التعاون في تلبية متطلبات قضية مرفوعة ضد 7 مصارف متهمة بتبييض الأموال.

وعلمت "نداء الوطن" أنّ جهات مصرفية محلية تلقّت "تطمينات أميركية لجهة بقاء بنوك مراسلة تتعامل مع بنوك لبنانية، وتفتح لها اعتمادات للاستيراد".

وقالت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" إنّ جمعية المصارف في بياناتها الأخيرة "كانت تمارس التهويل، عندما حذرت زوراً وتضليلاً من خطر قطع البنوك المراسلة الأجنبية علاقتها مع بنوك لبنان، لمجرّد أن مصرفين وجهت إليهما اتهامات تبييض أموال"، مؤكدةً أنّ "في لبنان أكثر من 40 مصرفاً يمكنها الاستمرار في علاقات فتح الاعتمادات مع البنوك المراسلة"، موضحةً أنّ "قطع لبنان عن العالم المالي ليس بالبساطة التي تهوّل بها جمعية المصارف "لغاية في نفس يعقوب"، وعلى الجمعية والجميع أن يعلموا أنّ ما بقي من بنوك مراسلة قليلة جداً هو بأمر سياسي أميركي، وهذا الأمر مستمر في التسهيل رغم إفلاس القطاع المصرفي اللبناني، ورغم القضايا المرفوعة ضده في الداخل والخارج".