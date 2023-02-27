الديار: السعودية تعارض اعادة تعيين ميقاتي... وأبرز المرشحين كرامي ومخزومي؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مع تراجع الآمال بخرق قريب في الملف الرئاسي رغم بعض الاجواء التي تتحدث عن مساع فرنسية جديدة في هذا المجال، نشطت النقاشات بمصير رئاسة الحكومة ولمن ستؤول مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما بات واضحا ان المملكة العربية السعودية تعارض اعادة تعيين ميقاتي، هي التي كانت تعارض اصلا تعيينه عام 2021 لكنها كانت بوقتها منسحبة تماما من الساحة اللبنانية. لكن اليوم، وبحسب معلومات «الديار»، «اختلفت الامور كليا وباتت الرياض معنية بوضع فيتو على اسماء للرئاسة الاولى كما الثالثة». وسُجل مؤخرا محاولة اكثر من شخصية سنية ترى نفسها مرشحة لدخول السراي الحكومي بدلا عن ميقاتي، تعويم أسهمها وابرزها فؤاد مخزومي وفيصل كرامي، بعدما أبلغ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من التقاهم في زيارته الاخيرة الى بيروت ان عطلته السياسية طويلة وتمتد لسنوات.