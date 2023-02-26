صحيفة سويسرية: سلامة أودَع الأموال المُتّهم باختلاسها في 12 مصرفاً

A + A -

أفادت صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية، اليوم، بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، يُتّهم حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، باختلاسه، أُودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

ووفق الصحيفة، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة (شقيق رياض) الشّخصي لدى فرع «أتش أس بي سي» في جنيف. وأُودعت مبالغ أخرى في «يو بي أس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي أف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.

وتُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية «منذ عدّة أشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً.

وأوضحت الصحيفة السويسرية أن التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم «فوري أسوشيياتس» تمّ إنشاؤها في عام 2001. وبعد ذلك، تمّ نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.

وأشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفدرالي لم يدل برقم محدّد. وقد أكد متحدث رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه تمّ الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في «السياق اللبناني».

وكان القضاء اللبناني قد ادّعى رسمياً على سلامة في ملف الـ 300 مليون دولار أميركي، التي يُشتبه باختلاسها من «مصرف لبنان»، علماً بأن التحقيق اللبناني قد بدأ في عام 2021 بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار أميركي قام بها سلامة وشقيقه.