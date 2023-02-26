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حزب الله يدين اغتيال الشيخ الشيخ أحمد شعيب الرفاعي..."نتمسك بحقنا الكامل في مقاضاة المحرضين أمام المحاكم المختصة"

26
FEBRUARY
2023
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صدر عن حزب الله البيان التالي: 

"يتقدم حزب الله  بالعزاء من آل الرفاعي وأهالي عكار ودار الفتوى وعموم المفتين الكرام ويُدين الجريمة التي أَودت بِحياة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ويسأل الله له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان"
و أضاف البيان"نُشيد بالدور الهام الذي قام به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي أماط اللثام بسرعة وكفاءة عن هذه الجريمة النكراء درءاً للفتنة ومنعاً للإستغلال السياسي على مدى الايام القليلة الماضية منذ فقدان الشيخ المغدور وقبل أن تتكشف معالم الجريمة دأبت قوى سياسية وسياسيون ورجال دين ووسائل إعلام وصحافيون وناشطون على توجيه الإتهامات الظالمة بحقنا دون دليل و تعريض البلد ووحدته واستقراره وسلمه الأهلي للخطر وخلق فتنة بين المسلمين نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية العمل بكل قوة لمحاسبة المُحرضين الذين نشروا الشائعات الكاذبة وضللوا التحقيق الأمني وعملوا على زرع الفتنة وضرب الوحدة والإستقرار" و ختم البيان:"
نتمسك بحقنا الكامل في مقاضاة المحرضين أمام المحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع والجزاء الذي يستحقون"
 
 
 
 




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