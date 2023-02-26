تفاصيل خطف رجل أعمال شاب في زحلة!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن 4 مسلحين مجهولين على متن سيارة نوع "شيروكي" مجهولة باقي المواصفات أقدموا على خطف رجل الأعمال ايلي ميشال مخول (24 سنة) عند الساعة الخامسة والنصف من محلة كسارة طلعة "سوبر جوس"، بينما كان على متن سيارته نوع "Mercedes GCLASS" لون ابيض رقم "7182 M".

وفي التفاصيل، أنّ الملثّمين أرغموا مخول على النزول من سيارته بقوة السلاح وفروا به إلى جهة مجهولة.

وطاردت قوة من الجيش الخاطفين وأقام الجيش عدداً من الحواجز على الطريق الدولية وعند مدخل بلدة الخضر أسفرت عن اشتباكات مع الخاطفين وأفيد عن اصابات في صفوفهم.



وتعمل قوة من الجيش على ملاحقة الخاطفين بهدف توقيفهم.