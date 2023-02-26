بمناسبة ذكرى مجازر سومغيت... قدّاس إلهي على أرواح الشهداء

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بمناسبة ذكرى مجازر سومغيت، التي ارتكبت بحق الأرمن في بلدة سومغيت في أذربيجان عام ١٩٨٨، أحيت الأحزاب الأرمنية الثلاثة، الطاشناق والهنشاك والرامغفار، ذكرى المجازر في كنيسة مار نيشان بحضور رؤساء الطوائف الأرمنية الثلاث وسفير جمهورية أرمينيا في لبنان ورؤساء الأحزاب ورؤساء الجمعيات الأرمنية الثقافية والرياضية والإجتماعية، وقد سبقته مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه الكنيسة لكشّافة الهومنتمن والهومنمن و الجمعية الخيرية الارمنية.

أمّا في كنسية مار نيشان، فأقيم قدّاس إلهي على أرواح الشهداء، أمام النصب التذكاري لشهداء مجزرة سومغيت ووُضعت أكاليل من الورد من قبل كل من السفارة الأرمنية في لبنان والأحزاب الأرمنية الثلاثة.

كما ألقى خاتشيك ده ديان كلمة في المناسبة، استنكر فيها سياسة التطهير العرقي والمجازر التي تتّبعها تركيا تّجاه الشعب الأرمني، حتّى يومنا هذا، ولا سيما من خلال الحصار الذي فرضته منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أهالي آرتساخ، وطالب بفكّ هذا الحصار. كذلك، شدّد ده ديان على أنّ كل هذه الإرتكابات والضغوط لن تؤثّر على صمود ووحدة الشعب الأرمني في مواجهة السياسات التركية والأذربيجانية.