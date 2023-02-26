كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيانٌ جاء فيه: "بتاريخ 25 / 2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحازمية- بعبدا المواطن (ح.س.) لإقدامه على ترويج المخدرات لصالح أحد المتاجرين بها ونقلها من البقاع إلى بيروت، وضبطت في حوزته كمية منها".



وأضاف, "كما أوقفت الدورية المواطن (د.ش.) وزوجته (ن.خ.) لإقدامهما على شراء المخدرات من المذكور (ح.س.) بهدف ترويجها وتعاطيها، وضبطت في حوزتهما كمية منها إضافة إلى أسلحة وأعتدة وذخائر حربية".



ووفق البيان, "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".