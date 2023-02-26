"منحى خطير"... مفتي الشمال يحذّر!

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توجه مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في بيان، بـ "أحرِّ التعازي إلى عائلة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي بمصابهم الكبير"، سائلا الله تعالى لهم"الصبر والأجر وللفقيد الجنة والدرجات العالية مع الشهداء".



وتوجه بالتعزية إلى "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وإلى أخيه مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وإلى الجسم العلمائي عموما بفقدان سليل العائلة العلمائية الرفاعية رحمه الله".



ودعا إلى الحذر من "المنحى الخطير لهذه الجريمة المروعة"، مشددا على "وعي الناس وقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على كشف الحقائق وإشاعة الأمن وإقامة العدل".