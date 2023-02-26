هل شهد لبنان هزّة جديدة قبل قليل؟.. بيانات جديدة تكشف

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كشفت بيانات موقع "emsc" المختص برصد الهزّات الأرضية والزلازل أنّ تركيا شهدت خلال آخر 6 ساعات، 3 هزّات أرضية.

وبحسب المعطيات، فإنّ الهزة الأولى حصلت غربي تركيا ووصلت قوتها إلى 3.9 درجات على مقياس ريختر. أما الهزة الثانية فكانت بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر ووقعت عند الحدود التركية- السورية. وفي ما خصّ الهزة الثالثة، فضربت وسط الأناضول وجاءت بقوّة 3.5 درجات على مقياس ريختر.