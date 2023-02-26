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عطالله في غانا وبحثٌ في التجارة والسياحة والصحة والتعليم.. "لبنان بلد صغير لكنه فاعل جدّاً"!

26
FEBRUARY
2023
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أنهى رئيس لجنة الصداقة اللبنانية-الغانية البرلمانية النائب غسان عطالله جولته في العاصمة أكرا بلقاء مع رئيس مجلس النواب الغاني السيد البان سومانا كينجسفورد باجبين دام لأكثر من ساعتين، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الغانية-اللبنانية السيد محمد بواه برايمه وأعضاء اللجنة وسفير لبنان في غانا ماهر خير والسيد نعمان الاشقر الذي ينتمي الى عائلة تعتبر من اول المهاجرين الى غانا وهو مثال على نجاح وابداع المغترب اللبناني.
خلال اللقاء، جرى التباحث بالمواضيع التي تهم البلدين وتبادل الافكار حول كيفية التعاون في مجالات التجارة والسياحة والصحة والتعليم.
وكانت أولاً مداخلة للسفير ماهر خير الذي اكد على ضرورة استمرار البلدين في بناء شراكة قوية لتعزيز سبل عيش المواطنين من كلا البلدين.
ومما جاء أيضاً في كلمته:"لبنان بلد صغير لكنه فاعل جدّاً بثقافة غنيّة وشعب صامد، ورغم التحديات التي واجهناها خلال السنوات الماضية، التزم لبنان الترويج للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والجوار. نؤمن بأن الحوار والتعاون هما المفتاح لنجاح هذه الأهداف. ونحن ممتنون لتضامن الأصدقاء في غانا".
ثم كانت مداخلة للنائب غسان عطالله الذي عبّر عن امتنان لبنان للعلاقة المميزة التي يبادل فيها الغانيون الجالية اللبنانية. وتحدث عن نقاط التشابه التي تجمع البلدين وايمانهما بالتعددية والتنوع والديموقراطية والسلام. وطرح عدة افكار لتطوير العلاقات بين البلدين عبر العمل بسرعة وجدية على اقرار مذكرات تفاهم ومعاهدات في السياحة والتعليم والصحة والزراعة والتبادل التجاري وعبر تبادل الخبرات في مجالات متعددة والاستفادة من تجربة غانا في استخراج النفط والغاز وفي الحفاظ على الثروة المائية من خلال انشاء السدود. وانهى مداخلته بتوجيه دعوة باسم رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري لرئيس البرلمان ولجنة الصداقة لزيارة لبنان فور انتخاب رئيس للجمهورية.
وكانت لرئيس البرلمان الغاني مداخلة طويلة تحدّث فيها عن مدى تقديره للبنان والشعب اللبناني ومدى اطلاعه على تفاصيل الجالية اللبنانية في غانا؛ ودعا الى بذل كل الجهود من اجل تعزيز التنمية والدعم المتبادل. ومما جاء في كلمته أيضاً:" اللبنانيون منتشرون في كل العالم. لقد اعتادوا ان يجتازوا المحن والصعاب. فهم شعب مرن استطاعوا ان يشقوا طرقات غير موجودة ويجتازوا محناً اوصلتهم الى ما هم عليه اليوم".
في الختام تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم النائب عطالله سلة من ابرز المنتوجات اللبنانية والصناعات الغذائية التي يتميز بها لبنان فيما قدم الغانيون للنائب عطالله درع البرلمان الغاني المذهّب.

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