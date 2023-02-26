نهاية شباط لا تشبه بدايته... إليكم حال الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ودون تعديل في المناطق الداخلية.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث ستفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر خلال الايام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:اليوم: مشمس اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث ستتخطى المعدلات الموسمية.



الإثنين:مشمس إجمالا مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ودون تعديل في المناطق الداخلية.



الثلاثاء:مشمس إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية.



الأربعاء:مشمس اجمالا صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم بسحب مرتفعة.