مفتي عكار ينعى الشيخ الرفاعي

A + A -

نعى مفتي عكار الشيخ زيد زكريا في بيان، الشيخ أحمد شعيب الرفاعي في بيان، وقال: "ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره تلقينا اليوم نبأ استشهاد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، بعد اختفائه لعدة أيام. ونحن إذ نعزي أنفسنا نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وإلى عائلته وأسرته ومحبيه وإلى إخوانه العلماء جميع".



وتابع، "نتوجه بالشكر الجزيل إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي وإلى الأجهزة الأمنية عامة التي تعاونت وبذلت جهدها في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة، وخاصة شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام".



وأضاف، "كما نشكر للإخوة العلماء جهودهم باطفاء نار الفتنة والتواصل مع سائر الأطراف والجهات لتهدئة النفوس، وندعو الجميع إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والقانون. والشكر موصول إلى الجيش الذي بسط نفوذه وانتشر في شوارع بلدة القرقف حرصا على الأمن والسلامة العامة". كما شكر زكريا لكل "من وقف معنا في مصابنا من رجال دين وروحيين ونواب وهيئات وأحزاب وفاعليات".



وختم مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، بالقول: "حفظ الله البلاد والعباد وصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن".



ونعت الزاوية القادرية في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، "الذي انتقل الى جوار ربه تاركا في نفوسنا اللوعة والأسى" .



وقالت في بيان: "نتقدم من آل الرفاعي وأهالي بلدة القرقف ومن سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ورئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ومن أهله ومحبيه بالعزاء الخالص، بهذه الخسارة الفاجعة، وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مع الشهداء والصديقين".



كما أثنت الزاوية القادرية على "الآداء الإحترافي للأجهزة الأمنية لاسيما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش".



وختمت: "رحم الله الشيخ الرفاعي وحمى عكار ولبنان من شر الفتن".



وتمكّنت فجر اليوم الأحد دوريات شعبة المعلومات، من تحديد مكان دفن جثة الشيخ أحمد الرفاعي في منطقة تسمى القيطع الميتة في محافظة عكار حيث تم استقدام جرافة لحفر المكان لاستخراج الجثة، وعند الساعة 3:15 فجرًا سحبت القوى الأمنية الجثة من مكان دفنها على عمق 3 أمتار، فيما قامت فرق الإسعاف على نقلها من المكان إلى المستشفى الحكومي.