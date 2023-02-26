القوات اللبنانية: الفريق الآخر ليس في وارد النقاش بأي اسم خارج مرشحه المضمر... لماذا لم يبد إستعداده للسير بمرشح آخر؟

A + A -

الأنباء الكويتية: لفتت مصادر القوات اللبنانية الى ان الفريق الآخر ليس في وارد النقاش بأي اسم خارج مرشحه المضمر، حتى اللحظة، فلو اعلن استعداده للسير بأحد المرشحين، كالعماد جوزاف عون او الوزير السابق جهاد ازعور او النائب السابق صلاح حنين، لكان احرج الفريق المعارض المتمسك بميشال معوض، واعتبرت مصادر «القوات» انه لا يمكن مطالبتها بالتخلي عن ميشال معوض، بينما يتمسك الفريق الآخر بالورقة البيضاء، ولا يعلن عن مرشحه، ولا يريد البحث بمرشحين آخرين.

واشارت «القوات» الى انه اذا تمت الموافقة على قائد الجيش فستدعمه، او اذا اتفقت المعارضة على اسم آخر، وسألت: «ماذا علينا ان نفعل اكثر لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؟».